Montesarchio spedizione punitiva davanti alla discoteca | 5 giovani in carcere

Nella notte, otto ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite su ordine della Procura della Repubblica di Benevento in relazione a una rissa avvenuta tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 davanti a una discoteca di Montesarchio. Cinque giovani sono stati portati in carcere nell’ambito di questa operazione investigativa. L’indagine riguarda un episodio di violenza scoppiato nel centro cittadino.

Tempo di lettura: 2 minuti Otto ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite nella notte su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento nell’ambito dell’ inchiesta sulla violenta rissa scoppiata tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 davanti a una discoteca di Montesarchio. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per ricostruire ruoli e responsabilità di quanto avvenuto in quella notte che sconvolse il centro caudino. Secondo quanto emerso, cinque persone sono state condotte in carcere, mentre le altre tre misure riguardano soggetti attualmente liberi. Maggiori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso della giornata, quando la Procura terrà una conferenza stampa già convocata per illustrare gli sviluppi dell’indagine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montesarchio, spedizione punitiva davanti alla discoteca: 5 giovani in carcere Articoli correlati Leggi anche: Spedizione punitiva a Montesarchio: quattro giovani a processo per tentato omicidio Spedizione punitiva in carcere: in 6 a giudizio tra detenuti e agentiDovranno comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino il prossimo 10 giugno tre detenuti e tre agenti della Polizia... Approfondimenti e contenuti su Montesarchio spedizione punitiva... Argomenti discussi: Spedizione punitiva a Montesarchio: quattro giovani a processo per tentato omicidio; Spedizione punitiva a Montesarchio | quattro giovani a processo per tentato omicidio.