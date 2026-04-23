Scontro e violenza all’Oreto | aggrediti turisti USA con un neonato

Un episodio di violenza si è verificato all'Oreto, coinvolgendo turisti statunitensi e un neonato. Secondo quanto riferito, una disputa tra i conducenti di due vetture, una Volkswagen e una MG, è degenerata in un'aggressione. Tra i presenti ci sono stati anche cittadini stranieri, tra cui un turista californiano con un neonato, che sono stati coinvolti nell'incidente. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

? Cosa sapere Scontro tra Volkswagen e MG all'Oreto coinvolge un turista californiano con un neonato.. Il conducente trentenne aggredisce il viaggiatore dopo la collisione causata dalla segnaletica stradale.. Un uomo di 30 anni guida una Volkswagen Up all’incrocio tra via Vincenzo Mortillaro e via Antonio Marinuzzi nell’Oreto, dove un errore nella segnaletica stradale scatena l’aggressione contro una famiglia di turisti californiani di 33 anni con un neonato a bordo. Tutto è iniziato in un istante, tra il rumore del metallo che si accartoccia e il silenzio improvviso di chi non si aspettava la violenza. All’incrocio che separa via Mortillaro da via Marinuzzi, una MG Zs, occupata da una coppia arrivata dall’America con il proprio figlio di pochi mesi, si è scontrata con la vettura guidata dal trentenne locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro e violenza all’Oreto: aggrediti turisti USA con un neonato Notizie correlate Turisti aggrediti con violenza da una banda che vuole controllare il centro di Manduria, fermati 3 ventenniPer tre giovani di Manduria è stato disposto il divieto di frequentare piazze e aree pubbliche del centro cittadino perché ritenuti presunti... Leggi anche: Milano, turisti con kippah aggrediti da nordafricani: insulti e pugni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Violenza tra giovanissimi: un ferito. Parapiglia davanti all’istituto Volta e rissa anche in stazione a Sassuolo; Dai migranti all’Iran, così si è arrivati allo scontro tra Trump e Papa Leone XIV; Scontro in Europa su Israele, Berlino e Roma alzano il muro; La forza della non violenza e il Vangelo contro la guerra. Scontro di Kickboxing tra Studenti a Cesena: La Violenza Diventa Spettacolo SocialFuori dall’istituto Versari-Macrelli di Cesena è andato in scena un match di kickboxing improvvisato che ha coinvolto due studenti sotto gli occhi di ... lanazione.it Beef - Lo scontro 2, svelato il film di Martin Scorsese che ha ispirato la 2° stagioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Beef - Lo scontro 2, svelato il film di Martin Scorsese che ha ispirato la 2° stagione ... tg24.sky.it Francesca dopo lo scontro con Alessandra: “Sono fiera di ciò che sono” #GFVIP x.com Scontro violentissimo tra due vetture - facebook.com facebook