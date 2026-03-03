A Milano, due turisti di religione ebraica sono stati circondati e aggrediti da circa dieci uomini di origine nordafricana. Durante l’episodio, sono stati rivolti insulti e sono stati sferrati pugni. L’incidente è avvenuto in una zona centrale della città, senza che ci siano state altre interventi o interventi di forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.

L’episodio si è verificato poco dopo le 22.30 di domenica all’esterno del Carrefour di piazzale Siena, a Milano, supermercato aperto 24 ore su 24 Secondo quanto riportato dall’ANSA, i due giovani turisti argentini di religione ebraica avevano appena terminato la spesa quando sono stati circondati da circa una decina di ragazzi di origine nordafricana. I primi accertamenti degli inquirenti indicano che si sia trattato di un incontro casuale. I due indossavano la tradizionale kippah, elemento che secondo gli investigatori potrebbe aver scatenato gli insulti antisemiti e la successiva aggressione fisica. Uno dei due, il 19enne, ha cercato di difendersi ed è stato colpito con almeno un pugno al volto, riportando la frattura al setto nasale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, turisti con kippah aggrediti da nordafricani: insulti e pugni

