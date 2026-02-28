turisti aggrediti con violenza da una banda che vuole controllare il centro di manduria fermati 3 ventenni

Tre giovani di Manduria sono stati temporaneamente vietati dall’accesso alle piazze pubbliche dopo aver aggredito turisti. La misura è stata adottata a seguito di episodi violenti che hanno coinvolto i turisti nel centro della città. La polizia ha fermato tre ventenni ritenuti responsabili delle aggressioni, che sono stati sottoposti a divieto di accesso alle aree pubbliche.

Per tre giovani di Manduria è stato disposto il divieto di frequentare piazze e aree pubbliche del centro cittadino perché ritenuti presunti responsabili di aggressioni e atti violenti. Il provvedimento, firmato dal Questore di Taranto, è stato emesso dopo indagini che hanno ricostruito episodi di violenza avvenuti lo scorso novembre e durante la notte di San Lorenzo. Violenze nel centro di Manduria, Taranto Le indagini e i fatti contestati Il ruolo delle immagini di videosorveglianza Precedenti episodi e clima di insicurezza La misura di prevenzione e la tutela della collettività Violenze nel centro di Manduria, Taranto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia ha firmato il provvedimento DA. 🔗 Leggi su Virgilio.it

