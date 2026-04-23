Il tribunale di Firenze ha deciso di prosciogliere due militanti di Azione studentesca coinvolti negli scontri avvenuti al Michelangiolo il 18 febbraio. La decisione arriva dopo un procedimento legale in cui non sono stati riconosciuti elementi che dimostrino un'aggressione mirata da parte dei due imputati. La vicenda aveva suscitato attenzione per le tensioni durante quel giorno di protesta.

? Cosa sapere Tribunale di Firenze prosciolga due militanti di Azione studentesca per lo scontro del 18 febbraio.. Il giudice smentisce l'aggressione mirata definendo l'episodio al liceo Michelangiolo una colluttazione reciproca.. Il tribunale di Firenze ha disposto il proscioglimento di due militanti di Azione studentesca accusati di aver aggredito alcuni membri del collettivo Sum davanti al liceo Michelangiolo nella mattina del 18 febbraio 2023. La decisione del giudice mette fine a un procedimento che cercava di inquadrare l’accaduto come un attacco unilaterale, ma gli atti d’indagine hanno delineato una realtà molto diversa. Quello che era stato percepito come un episodio di aggressione pianificata si è rivelato, secondo la ricostruzione giudiziaria, una confusionaria colluttazione tra le parti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontri al Michelangiolo: il giudice smentisce l’aggressione mirata

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