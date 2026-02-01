Askatasuna scontri violenti e arresti | chi è il 22enne accusato dell’aggressione al poliziotto

Torinesi e forze dell’ordine si sono affrontate ieri durante una manifestazione dedicata ad Askatasuna. La piazza si è riempita di tensione, con scontri violenti e alcuni arresti, tra cui un 22enne accusato di aver aggredito un poliziotto. La situazione è rimasta molto calda per diverse ore, trasformando la città in una vera e propria zona di guerra urbana.

Scontri a Torino: cosa è successo durante la manifestazione per Askatasuna?. Torino si è trasformata per ore in una zona di guerra urbana. La manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna è degenerata in violenti scontri con le forze dell'ordine, lasciando dietro di sé una scia di feriti, arresti e polemiche politiche incandescenti. Secondo i dati diffusi, sono 108 gli agenti e i militari feriti: 96 poliziotti, sette finanzieri e cinque carabinieri. Tra loro, un agente del Reparto Mobile di Padova, colpito con calci, pugni e martellate, e un collega che lo ha protetto con lo scudo.

