Venerdì 27 marzo 2026 si svolgerà uno sciopero del trasporto pubblico locale nelle città di Milano e Napoli. I lavoratori di aziende di trasporto pubblico di entrambe le città hanno deciso di incrociare le braccia, con orari e fasce di garanzia ancora da definire. La protesta coinvolgerà i dipendenti di due delle principali aziende di trasporto nelle rispettive aree.

Per il 27 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale, che interesserà in particolare le città di Milano e Napoli. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, Atm ha confermato che lo sciopero proclamato dal sindacato AL Cobas potrebbe avere conseguenze sul servizio, coinvolgendo metro, bus e tram. L'agitazione durerà 24 ore e il servizio - fa sapere Atm - potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Il 27 marzo sarà giornata di disagi anche a Napoli e provincia, dove i sindacati hanno proclamato 4 ore di sciopero che coinvolgerà metro, bus, funicolari, oltre alle linee flegree e vesuviane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciopero mezzi pubblici locali a Milano e Napoli del 27 marzo: orari e fasce di garanzia

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