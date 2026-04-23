Sciopero Atm 24 aprile a Milano bus tra e metropolitana in agitazione | mezzi non garantiti dalle ore 8.45 alle 15

Il 24 aprile, a Milano, i mezzi pubblici di Atm saranno soggetti a uno sciopero che coinvolge autobus e metropolitana. La protesta durerà dalle 8.45 alle 15, periodo in cui i mezzi non sono garantiti. Prima delle 8.45 e dopo le 15, invece, la circolazione si svolgerà normalmente. La fermata dei servizi sarà sospesa durante le ore di agitazione, mentre prima e dopo il corteo si prevedono orari regolari.

Lo sciopero dei mezzi Atm a Milano è stato confermato: venerdì 24 aprile metropolitane, autobus e tram saranno a rischio per l’agitazione indetta dal sindacato Confial Trasporti, che interesserà l’intero gruppo. Dopo la comunicazione pubblicata sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la conferma è arrivata anche da Atm, che in una nota ha avvertito: “Venerdì 24 aprile il sindacato Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee”. Sciopero Atm 24 aprile, a Milano bus, tram e metropolitana in agitazione: mezzi non garantiti dalle ore 8.45 alle 15 Il servizio di metro, bus e tram non sarà garantito dalle 8.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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