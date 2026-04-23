Il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo | sciopero del commercio il 25 Aprile e Primo Maggio

Il 25 aprile e il 1° maggio non sono giorni in cui è obbligatorio lavorare, secondo quanto annunciato dai sindacati del settore commerciale. Per queste date, è previsto uno sciopero che coinvolge gli operatori del commercio, con l'obiettivo di garantire che le attività commerciali siano chiuse. La scelta di manifestare in queste giornate si basa sulla volontà di rispettare le festività civili e religiose, evitando l’apertura obbligatoria dei negozi.

"Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, e il 1° Maggio, Festa del Lavoro, si può e si deve far festa". E' l'invito di Filcams Cgil e UilTucs Uil Toscana che lanciano due giornate di sciopero del commercio per i due giorni festivi in arrivo."E' arrivato il momento di ripensare alla dimensione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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