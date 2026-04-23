Sciolto il Comune di Pagani | revocati i comizi saltano le elezioni comunali di maggio

Il Comune di Pagani è stato sciolto e i comizi elettorali di maggio sono stati revocati. La decisione è arrivata a tre giorni dall'inizio delle operazioni di voto, portando alla nomina di una Commissione Straordinaria che ora gestirà l'amministrazione locale. La situazione ha causato il rinvio delle elezioni previste e l'intervento delle autorità competenti per la gestione amministrativa.

Il comune salernitano affidato ad una Commissione Straordinaria a tre giorni dal via dei comizi elettorali. Saltano le elezioni previste per fine maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Comune sciolto per 'condizionamenti' della camorra. Annullate le elezioni: arrivano i commissari Elezioni comunali a Pagani, il centrosinistra candida a sindaco Davide NittoI movimenti civici Avanti Pagani, Collettivo Civico, Orizzonte Comune e il Partito Democratico annunciano ufficialmente la candidatura dell’avvocato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Infiltrazioni criminali, il Consiglio dei Ministri scioglie il Comune di Pagani: stop alle elezioni; Sciolto per camorra il Comune di Pagani; Pagani (Sa), Comune sciolto: stop elezioni; COMUNE DI PAGANI. IL MINISTERO DELL’INTERNO SCIOGLIE L’AMMINISTRAZIONE DE PRISCO: ELEZIONI RINVIATE. Pagani, sciolto il Consiglio comunale: nominata Commissione straordinaria e stop alle elezioniStampa Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta del Comune di Pagani, dando esecuzione alla deliberazione del Consiglio ... salernonotizie.it Terremoto a Pagani: il Governo scioglie il Comune per camorra, saltano le elezioniIl Consiglio dei Ministri scioglie il Comune di Pagani per infiltrazioni mafiose. Decadono sindaco e giunta, elezioni sospese. Arrivano i commissari per 18 mesi ... infocilento.it +++ Pagani, nominata la commissione straordinaria +++ Il Prefetto di Salerno ha provveduto a nominare la commissione straordinaria che guiderà il Comune di Pagani dopo lo scioglimento del consiglio comunale: sarà composta dal Viceprefetto dott.ssa Mari - facebook.com facebook PAGANI, UNA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA GUIDA Verrà nominata una commissione straordinaria per la gestione del Comune di Pagani, a seguito della deliberazione assunta ieri dal Consiglio... x.com