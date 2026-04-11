Elezioni comunali a Pagani il centrosinistra candida a sindaco Davide Nitto

A Pagani, i movimenti civici Avanti Pagani, Collettivo Civico, Orizzonte Comune e il Partito Democratico hanno annunciato ufficialmente la candidatura dell’avvocato Davide Nitto come candidato sindaco alle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. La sua candidatura rappresenta un punto di riferimento per il centrosinistra in vista delle consultazioni amministrative che si terranno tra circa due anni.

I movimenti civici Avanti Pagani, Collettivo Civico, Orizzonte Comune e il Partito Democratico annunciano ufficialmente la candidatura dell’avvocato Davide Nitto alla carica di sindaco di Pagani per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. “Questa scelta - si legge in una nota - ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali a Pagani, Forza Italia candida a sindaco Massimo D'OnofrioContemporaneamente, Pietro Sessa, già assessore comunale e candidato alle ultime elezioni regionali, viene nominato vicesegretario provinciale di... Elezioni comunali a Pagani, Noi Moderati appoggia la candidatura a sindaco di Nicola Campitiello"Noi Moderati prende atto che anche a Pagani non è stato possibile salvaguardare la compattezza del centrodestra e, pur nel rispetto della libertà di...