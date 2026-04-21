Comune sciolto per ' condizionamenti' della camorra Annullate le elezioni | arrivano i commissari

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere il consiglio comunale di Arienzo a causa di infiltrazioni camorristiche. Nelle ore precedenti era stata annullata la convocazione delle elezioni previste per pochi giorni dopo la presentazione delle liste. La misura è stata adottata su proposta del ministro dell’Interno, e al momento sono stati nominati dei commissari che gestiranno temporaneamente l’amministrazione locale.

Niente elezioni ad Arienzo a pochi giorni dalla presentazione delle liste. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha sciolto il comune per infiltrazioni mafiose.Nella nota di palazzo Chigi si legge che sarebbero stati “accertati condizionamenti da.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Comune sciolto per camorra, Marino al Tar contro il decreto del MinisteroDepositate memorie per 'smontare' il provvedimento, l'Avvocatura dello Stato non replica. Comune sciolto per camorra tra voti e appalti: "Amministrazione a vantaggio di interessi criminali"Le motivazioni con cui il Tar ha respinto il ricorso dell'ex sindaco Carlo Marino. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Elezioni Crotone, Fabrizio Meo si candida a Sindaco: Basta condizionamenti, la città deve rinascere; Comune di Caserta sciolto per infiltrazione mafiosa: Marino, Casale e Marzo fermi per due tornate. ESCLUSIVA ORE 19.16. E’ ufficiale. Sciolto per camorra il Comune di ARIENZO. Niente elezioni e commissario per due anniPer il sindaco indagato, Giuseppe Guida, si prospetta una decisione che lo costringerà a non candidarsi per almeno due elezioni successive. Vi spieghiamo perché non c’entrano nulla le vicende riguarda ... casertace.net Comune di Aprilia sciolto per mafia, la decisione del Consiglio dei ministri: «Fortissimi i condizionamenti dalla criminalità»«Condizionamenti fortissimi da parte della criminalità organizzata. La situazione era così grave che non poteva essere sostenuta». Con questa motivazione ieri pomeriggio il Consiglio dei ministri ha ... roma.corriere.it ULTIM'ORA - Sciolto il Comune di #Pagani: saltano le elezioni - facebook.com facebook