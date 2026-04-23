Ogni anno, in primavera, si ripresenta lo sciame di meteoriti delle Liridi, uno degli eventi più antichi tra gli sciami meteorici. Durante il suo picco, si possono osservare fino a 20 stelle cadenti all’ora, creando uno spettacolo nel cielo notturno. Questo fenomeno, che si verifica in aprile, attira appassionati e astrofili pronti a scrutare il firmamento alla ricerca di tracce di questa antica pioggia di meteore.

Arriva lo sciame meteorico più antico: fino a 20 stelle cadenti all’ora nel cielo di primavera. La primavera porta con sé uno degli spettacoli astronomici più affascinanti dell’anno: lo sciame meteorico delle Liridi, una pioggia di stelle cadenti visibile ogni aprile e nota per la sua lunga storia osservativa e le scie luminose particolarmente suggestive. Che cosa sono le Liridi. Le Liridi sono uno degli sciami meteorici più antichi mai documentati. Si originano quando la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa C1861 G1 Thatcher. Le minuscole particelle, entrando ad altissima velocità nell’atmosfera terrestre, si incendiano per attrito, generando le tipiche scie luminose conosciute come stelle cadenti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - le Liridi illuminano il cielo: lo sciame meteorico più antico torna ad aprile

Notizie correlate

Pioggia di bolidi nel cielo: l’appuntamento con le Liridi il 22 aprileGli appassionati di astronomia hanno un appuntamento cruciale con il cielo nelle prossime ore, quando la Terra incrocerà la scia di detriti lasciata...

Cielo in festa: ecco come vedere le Liridi, le meteore della cometaTra il 22 aprile e le ore successive, il cielo notturno sarà attraversato da un flusso di detriti spaziali che trova la sua origine nella scia...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Le Liridi illuminano il cielo di aprile: naso all’insù per le stelle cadenti -; Il ritorno delle stelle cadenti: le Liridi illuminano il cielo di aprile; Arriva una pioggia di stelle cadenti: le Liridi illuminano di nuovo il cielo di aprile; 22 aprile: in cielo arrivano le spettacolari Liridi.

Arriva una pioggia di stelle cadenti: le Liridi illuminano di nuovo il cielo di aprileAprile regala uno degli eventi più affascinanti dell’anno: una pioggia di stelle cadenti nelle ore più buie e questi sono i giorni perfetti per ammirarle ... siviaggia.it

Le Liridi illuminano il cielo di aprile: naso all’insù per le stelle cadentiNella notte tra il 22 e il 23 aprile i cieli italiani daranno vita a uno spettacolo naturale: le Liridi, lo sciame meteorico di aprile legato alla cometa Thatcher. A dispetto del nome popolare, non si ... umbria24.it

Il 22 aprile 2026, una spettacolare pioggia di stelle cadenti, le Liridi, illuminerà i cieli d'Italia. Il picco massimo avverrà dopo il tramonto, con condizioni ideali per l'osservazione. Non perdere l'opportunità di ammirare questo incredibile spettacolo, con scie lumin - facebook.com facebook