Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2026, sarà possibile ammirare le Liridi, le stelle cadenti di primavera. Questo evento si verifica ogni anno e raggiunge il suo massimo durante queste date, offrendo uno spettacolo di luci nel cielo notturno. Le Liridi sono visibili in molte zone, con una maggiore intensità nelle ore più tarde della notte. Gli appassionati di astronomia si preparano per osservare questo fenomeno naturale.

Roma, 21 aprile 2026 - E’ la notte delle Liridi, stelle cadenti di primavera. Il picco è atteso nelle notti del 21 e 22 aprile, e complice una Luna ancora poco luminosa, si potrà ammirare lo spettacolo della scia di polveri rilasciata dal passaggio della cometa C1861 G1 Thatcher, scoperta oltre 150 anni fa. Perché si chiamano così. "Le Liridi sono uno degli sciami di meteore che regolarmente si ripresenta tutti gli anni", ha spiegato all’agenzia ANSA l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. "Il nome è indicativo del fatto che il radiante, ossia il punto dal quale prospetticamente le scie delle meteore sembrano provenire, si trova collocato nella costellazione della Lira".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arrivano le Liridi, le stelle cadenti dalla scia luminosa. Quando osservare lo spettacolo

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