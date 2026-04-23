Recentemente si sono svolti i campionati svedesi di sci di fondo, mentre sabato a Mosjøen si terrà la competizione di BySprinten con la partecipazione di Johannes Høsflot Klæbo e Federico Pellegrino. La questione della Coppa femminile continua a essere al centro di discussioni, con alcuni che si chiedono se la stagione possa essere considerata “buona la quarantaseiesima”. Nessuna decisione ufficiale, ma le polemiche restano aperte.

Nei giorni scorsi, si sono disputati i campionati svedesi di sci di fondo. Invece, sabato, a Mosjøen si disputa la BySprinten, una esibizione con Johannes Høsflot Klæbo e Federico Pellegrino. Si tira alla lunga, da quelle parti. D’altronde, a certe latitudini, la primavera è un concetto ben differente rispetto a quello che possiamo avere nelle temperate latitudini mediterranee. In Scandinavia, sciare ad aprile è l’abitudine ed è uno dei momenti più belli per farlo. A proposito di Svezia e di sci di fondo, ora che il bailamme dell’inverno si è placato, si può finalmente ragionare a mente fredda per approfondire i temi forniti dagli eventi delle ultime settimane e quelle che possono essere le prospettive in vista dell’inverno 2026-27.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, per la Svezia sarà “buona la quarantaseiesima”? C’è da sfatare l’eclatante tabù legato alla Coppa femminile!

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