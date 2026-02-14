LIVE Sci di fondo staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | Svezia squadra da battere le azzurre vogliono stupire
Durante la gara di sci di fondo alle Olimpiadi, la squadra svedese ha dominato la staffetta femminile grazie a una strategia accurata e a una forte resistenza, lasciando le altre nazionali indietro. Le azzurre, invece, puntano a sorprendere in questa competizione, cercando di mantenere la concentrazione tra le varie frazioni. La gara segue il classico format con due tappe in tecnica classica e due in tecnica libera, richiedendo alle atlete un buon equilibrio tra velocità e controllo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.46: Il format resta quello tradizionale: due frazioni in tecnica classica e due in tecnica libera, per una gara che richiede equilibrio, profondità e capacità di gestione nei cambi di ritmo. La nazione più attesa è senza dubbio la Svezia, che fin qui ha imposto la propria legge e si presenta con un quartetto di assoluto spessore. 11.43: La scena si sposta sulle prove a squadre. Dopo le affermazioni individuali che hanno illuminato le prime giornate – con la Svezia protagonista al femminile e la Norvegia capace di lasciare il segno al maschile – ai Giochi di Milano Cortina 2026 è il momento della staffetta 4×7,5 km donne, in p rogramma alle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per un buon piazzamento, Svezia favorita
La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha preso il via, con le azzurre determinata a migliorare il risultato precedente e la Svezia che si presenta come favorita.
LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: Diggins favorita, azzurre per stupire
Questa mattina gli occhi sono puntati sulla gara di skiathlon femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
