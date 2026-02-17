Virtus Edwards al momento giusto C’è da sfatare il tabù Coppa Italia

Edwards ha deciso di intervenire nel momento cruciale, cercando di rompere il digiuno della Virtus Bologna in Coppa Italia. La squadra, già ricca di trofei nazionali e internazionali, si prepara a sfidare una tradizione negativa che dura da anni. Nelle ultime stagioni, i bolognesi hanno tentato più volte di conquistare il trofeo, senza riuscirci mai. Ora, con l’arrivo di Edwards, l’obiettivo si fa più concreto.

Campionati e Supercoppe a livello nazionale, Champions League e Eurocup in Europa, dopo i tanti trofei messi in una bacheca sempre più scintillante, manca quasi come un tabù da sfatare la Coppa Italia. E’ la manifestazione, Eurolega ovviamente esclusa, che manca nel palmares personale del presidente Massimo Zanetti, ma è anche il trofeo che tra finali perse ed eliminazioni premature la Virtus non conquista da 24 anni. L’ultima Coppa Italia la V Nera l’ha vinta infatti nella stagione 2001-02, con Rigaudeau e Ginobili, Abbio e Smodis, Jaric e Andersen in campo e con Messina in panchina. Da allora sono arrivate tante delusioni, tra cui 5 finalissime perse e proprio per questo l’appuntamento della Final Eight di Torino è così tanto atteso in società, ma anche nel popolo bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

