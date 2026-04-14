Barelli contro i Berlusconi dopo l’addio da capogruppo FI | I partiti si guidano dall’interno oggi la nomina di Costa

Dopo aver lasciato il ruolo di capogruppo di Forza Italia, Barelli ha commentato che i partiti si guidano dall’interno. Oggi si è tenuta una riunione in cui è stata annunciata la nomina di Costa a una posizione di rilievo. Sul tavolo ci sarebbe anche un'ipotesi riguardante il ministero delle imprese e del made in Italy, chiamato Mimit, insieme a una proposta più ampia di riforma.

Oltre all'ipotesi Mimit, sul tavolo ci sarebbe una soluzione complessiva che vedrebbe Barelli pronto a subentrare come sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento al posto di Matilde Siracusano, compagna di Occhiuto Dopo le dimissioni di Paolo Barelli da capogruppo alla Camera di Forza Ital.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Barelli contro i Berlusconi dopo l’addio da capogruppo FI: “I partiti si guidano dall’interno”, oggi la nomina di Costa Forza Italia, Barelli lascia e attacca i Berlusconi: “Partiti si guidano da dentro”. Oggi Costa capogruppoPaolo Barelli si dimetterà stasera da presidente dei deputati di Forza Italia in nome di quel ‘rinnovamento’ chiesto dalla famiglia Berlusconi dopo... Forza Italia, cambia il capogruppo alla Camera. Barelli ai Berlusconi: “I partiti si guidano dall’interno””Il mio non è un incarico a tempo indeterminato… Ho tanti impegni e funzioni da svolgere, sia in ambito politico che fuori”. Barelli, al governo un posto senza portafoglio per salvare la guida della Federnuoto x.com Beirut–Forza Italia, Tajani in Libano e la resa dei conti interna: Barelli si fa da parte tra le polemiche Beirut–Roma. Mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani è impegnato in una delicata missione diplomatica in Libano, a Roma si consuma uno scossone poli - facebook.com facebook