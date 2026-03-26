Durante un pranzo, un esponente politico ha incontrato un altro esponente di rilievo, mentre si susseguivano voci su possibili manovre contro la leader del partito. Le indiscrezioni indicano che alcune figure interne al partito stanno lavorando per influenzare le prossime primarie, con trame che sembrano riutilizzare strategie già viste in passato. Le tensioni tra le diverse fazioni rimangono al centro delle discussioni politiche.

Sottigliezze e perfidie, è il momento del dottor Sottile del Nazareno. L'uomo che sceglie i segretari del Pd ha ripreso i ferri vecchi appeso nella sua officina a Colle Oppio, e si è rimesso a dirigere il traffico del campo largo. Con il solito schema: far perdere le tracce, confondere gli avversari con le sue mitologiche serpentine. Un'arte a cui Dario Franceschini deve la sua notorietà, quando entra in campo lui, a sinistra si decide la partita. Il curriculum è degno di nota: fu l'unico capo bastone a schierarsi per Elly Schlein. Qualche anno prima da ministro della Cultura stoppò l'ascesa di Stefano Bonaccini, e andò a ripescare dal dimenticatoio Enrico Letta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Franceschini a pranzo con Salis. Le trame anti Schlein con spettro primarie

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