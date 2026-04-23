Schiavitù digitale nel Golfo | il dramma dei rider sotto il sole

Nel Golfo, circa il 42% dei rider migranti lavora in condizioni di sfruttamento, spesso sotto il sole cocente. Il sistema Kafala e le pratiche di subappalto facilitano a aziende come Uber e DoorDash di evitare responsabilità legali. Questa situazione evidenzia il difficile equilibrio tra il lavoro quotidiano e le restrizioni legali imposte ai lavoratori migranti in quella regione.

? Cosa sapere Il 42% dei rider migranti nei Paesi del Golfo subisce condizioni di lavoro forzato.. Il sistema Kafala e i subappaltatori permettono a Uber e DoorDash di eludere responsabilità.. Il 42% dei rider migranti intervistati nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha subito condizioni riconducibili al lavoro forzato, secondo i dati dell’organizzazione per i diritti umani Equidem che coinvolgono giganti come Uber, DoorDash e Delivery Hero. L’indagine condotta da Equidem mette a nudo una realtà drammatica che si cela dietro la consegna rapida di cibo nelle monarchie arabe del Golfo Persico, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schiavitù digitale nel Golfo: il dramma dei rider sotto il sole Notizie correlate Coriandoli nel Golfo. Prima sfilata dei Carri con tanto pubblico e sotto un bel soleSotto un bel sole invernale è iniziata la 59° edizione del Carnevale di Follonica con la prima sfilata accolta da un folto pubblico. Rider sotto inchiesta: sfruttamento e caporalato digitale, retribuzioni sotto la soglia di povertà in tutta Italia.Milano, Ancona, 15 febbraio 2026 – Un’indagine della procura milanese ha aperto un fronte sulla condizione dei rider italiani, lavoratori impiegati...