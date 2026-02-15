Rider sotto inchiesta | sfruttamento e caporalato digitale retribuzioni sotto la soglia di povertà in tutta Italia
La procura di Milano ha avviato un’indagine sui rider italiani, accusandoli di sfruttamento e caporalato digitale, con retribuzioni che spesso scendono sotto la soglia di povertà. La questione riguarda principalmente le piattaforme di consegna come Glovo, dove molti lavoratori sono costretti a lunghe ore senza una paga dignitosa. In alcune città, tra cui Ancona, si registrano casi di lavoratori che vivono con meno di 500 euro al mese. Gli inquirenti vogliono capire come il lavoro algoritmico influenzi le condizioni di chi consegna cibo in tutta Italia.
Riders sotto pressione: l’indagine di Milano e le ombre sul lavoro algoritmico in Italia. Milano, Ancona, 15 febbraio 2026 – Un’indagine della procura milanese ha aperto un fronte sulla condizione dei rider italiani, lavoratori impiegati nelle piattaforme di food delivery come Glovo. L’accusa è di sfruttamento sistematico, con retribuzioni al di sotto della soglia di povertà e un controllo pervasivo esercitato dagli algoritmi. La vicenda, con ripercussioni dirette anche sulla realtà anconetana, solleva interrogativi urgenti sulla natura del lavoro nell’era digitale e sulla necessità di una regolamentazione più efficace.🔗 Leggi su Ameve.eu
Glovo sotto inchiesta a Milano: caporalato digitale per 40.000 rider, retribuzioni fino all’81% inferiori al contratto.
La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro Glovo, la società spagnola leader nelle consegne a domicilio.
«Paghe ai rider sotto la soglia di povertà», Glovo sotto indagine per caporalato. Le testimonianze: «Sempre controllati e puniti»
La procura di Milano ha deciso di intervenire su Glovo, la nota società di consegne a domicilio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Rider sfruttati e sottopagati: il colosso spagnolo Glovo ora è sotto inchiesta; Glovo sotto indagine per caporalato: sfruttamento dei riders a Milano e in tutta Italia; Rider sfruttati, controllo giudiziario per Glovo; Glovo sotto controllo giudiziario: inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei rider.
Rider sfruttati e sottopagati: il colosso spagnolo Glovo ora è sotto inchiestaIndagato l'ad di Foodinho per caporalato per retribuzioni inferiori dell'80% rispetto alla contrattazione collettiva. Le testimonianze contenute nel ... avvenire.it
Glovo sotto inchiesta per sfruttamento rider: ecco cosa succedeLa Procura di Milano indaga su Glovo: compensi troppo bassi, controllo digitale dei rider e possibile violazione dei contratti di lavoro. trend-online.com
Glovo é sotto accusa per caporalato. Il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato nei confronti di Foodinho, la società di delivery del gruppo spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, circa 40 mila rider i x.com
Glovo é sotto accusa per caporalato. Il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato nei confronti di Foodinho, la società di delivery del gruppo spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, circa 40 mila rider i facebook