Rider sotto inchiesta | sfruttamento e caporalato digitale retribuzioni sotto la soglia di povertà in tutta Italia

La procura di Milano ha avviato un’indagine sui rider italiani, accusandoli di sfruttamento e caporalato digitale, con retribuzioni che spesso scendono sotto la soglia di povertà. La questione riguarda principalmente le piattaforme di consegna come Glovo, dove molti lavoratori sono costretti a lunghe ore senza una paga dignitosa. In alcune città, tra cui Ancona, si registrano casi di lavoratori che vivono con meno di 500 euro al mese. Gli inquirenti vogliono capire come il lavoro algoritmico influenzi le condizioni di chi consegna cibo in tutta Italia.

Milano, Ancona, 15 febbraio 2026 – Un'indagine della procura milanese ha aperto un fronte sulla condizione dei rider italiani, lavoratori impiegati nelle piattaforme di food delivery come Glovo. L'accusa è di sfruttamento sistematico, con retribuzioni al di sotto della soglia di povertà e un controllo pervasivo esercitato dagli algoritmi. La vicenda, con ripercussioni dirette anche sulla realtà anconetana, solleva interrogativi urgenti sulla natura del lavoro nell'era digitale e sulla necessità di una regolamentazione più efficace.

