Coriandoli nel Golfo Prima sfilata dei Carri con tanto pubblico e sotto un bel sole

Questa mattina, nel Golfo di Follonica, si è aperta ufficialmente la 59ª edizione del Carnevale. Nonostante il freddo, tanti spettatori sono arrivati per vedere i carri colorati sfilare lungo il lungomare. Il pubblico ha accompagnato il corteo con entusiasmo, mentre il sole invernale ha regalato una giornata piacevole a tutti i partecipanti. La manifestazione ha preso il via con coriandoli che hanno riempito l’aria di allegria.

Sotto un bel sole invernale è iniziata la 59° edizione del Carnevale di Follonica con la prima sfilata accolta da un folto pubblico. Avvia le danze il carro del rione Capannino che celebra l'importanza della lettura rappresentata sotto forma di aeroplani e mongolfiere portano il giovane lettore in luoghi altrimenti inaccessibili. Segue il carro del rione Centro che domina l'orizzonte con l'imponente figura del fantasma dell'opera che cerca di possedere con le sue mani scheletriche la regina 'Christine'. Una parata a stelle e strisce anticipa l'arrivo del carro del rione 167 dedicato alle politiche egemoniche del presidente Usa Donald Trump, rappresentato come un gigantesco ragno.

