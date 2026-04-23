Schianto tra auto e moto 16enne finisce all’ospedale | tanta paura

Ieri sera a Jesi si è verificato un incidente tra un'auto e una moto all’incrocio tra via Bachelet e via Guido Rossa. Un ragazzo di 16 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Momenti di grande apprensione ieri sera a Jesi, intorno alle 19, per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Bachelet e via Guido Rossa. Protagonista della vicenda un sedicenne jesino che, in sella alla sua moto Suzuki, è rimasto coinvolto in uno schianto con una Volkswagen Passat station wagon che stava svoltando. All’origine probabilmente una mancata precedenza. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, entrambi i mezzi stavano procedendo nella stessa direzione di marcia, verso i giardini pubblici. L’impatto, avvenuto mentre il giovane centauro si trovava in fase di sorpasso, ha causato la caduta rovinosa dello studente sull’asfalto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto e moto, 16enne finisce all’ospedale: tanta paura Notizie correlate Leggi anche: Violento schianto tra auto e moto, centauro finisce in ospedale | FOTO Leggi anche: Schianto tra auto e moto ad Arosio: 16enne ferito grave Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Schianto tra auto e bici a Medesano: ciclista 85enne finisce all'ospedale; Schianto tra auto e camion a Vittorio Veneto: ferito un conducente; Schianto tra un’auto e un camion lungo la nuova Strada del Santo a Cadoneghe: un morto; Borgo Valbelluna, schianto tra un’auto e due moto: ci sono tre feriti. Incidente a Pagani, schianto tra auto e camion: muoiono genero e suoceraAuto contro camion, impatto mortale in via Mangioni a Pagani. Due le vittime, Domenico Allegri, 59 anni, carabiniere, e la suocera, Antonietta De Martinis, 90 anni, che era in macchina con lui. ilmattino.it Terribile schianto tra auto e carro funebre ad Alassio: morta 73enne, grave il nipotino di 6 anniUn morto e due feriti tra cui un bambino di 6 anni in maniera grave è il tragico bilancio di in gravissimo incidente stradale avvenuto ad Alassio nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 aprile ... fanpage.it CISON (TV). SCHIANTO CONTRO UNA CASA, GRAVISSIMO UN DICIANNOVENNE Ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il muro di una casa. È gravissimo il diciannovenne che dopo la mezzanotte è finito fuori strada in piazza della Vittoria a Toven - facebook.com facebook