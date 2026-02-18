Schianto tra auto e moto ad Arosio | 16enne ferito grave

Martedì 18 febbraio 2026, un incidente tra auto e moto si è verificato ad Arosio, causando il ferimento grave di un ragazzo di 16 anni. L’impatto è avvenuto poco dopo le 19.30 in via De Gasperi, quando la moto e l’auto si sono scontrate frontalmente. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire, ma sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Incidente poco dopo le 19.30 del 18 febbraio 2026: sul posto carabinieri, Croce Rossa di Cantù e automedica Grave incidente nella serata di oggi, martedì 18 febbraio 2026, ad Arosio. Poco dopo le 19.30, in via De Gasperi, un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, rimasto ferito nell'impatto. Lo schianto è avvenuto lungo l'arteria che attraversa il paese. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto per ricostruire l'esatta sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità. L'urto tra i due mezzi è stato violento e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi.