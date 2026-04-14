Auto fuori controllo esce dalla carreggiata e si ribalta su un fianco

Da trentotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica 12 aprile, a Spinga, frazione di Rio di Pusteria in Alto Adige, si è verificato un incidente stradale in cui un'auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai coinvolti. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle cause dell’incidente o sul numero di feriti.

Sono stati minuti di forte apprensione quelli che hanno caratterizzato la tarda serata di domenica 12 aprile a Spinga, frazione di Rio di Pusteria in Alto Adige. Mancavano una manciata di minuti alle 23 quando un’auto, per cause ancora in via di definizione, ha perso il controllo, è uscita dalla.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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