Auto fuori controllo esce dalla carreggiata e si ribalta su un fianco

Nella serata di domenica 12 aprile, a Spinga, frazione di Rio di Pusteria in Alto Adige, si è verificato un incidente stradale in cui un'auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai coinvolti. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle cause dell’incidente o sul numero di feriti.