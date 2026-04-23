Schianto all' incrocio incastrata nell' abitacolo | è ricoverata al Civile

Una donna di 54 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale mercoledì mattina in un incrocio tra Viale Europa, Via Tomasina e Via Donatori di Sangue a Guidizzolo, nell'Alto Mantovano. L'impatto si è verificato in prossimità di un incrocio e, secondo le prime ricostruzioni, la donna è rimasta incastrata nell'abitacolo della vettura. Attualmente si trova ricoverata presso il reparto di emergenza dell'ospedale civile di Brescia.

È ricoverata al Civile di Brescia la donna di 54 anni coinvolta in un pauroso incidente stradale mercoledì mattina a Guidizzolo, nell'Alto Mantovano, all'incrocio tra Viale Europa, Via Tomasina e Via Donatori di Sangue. Lo schianto ha interessato tre veicoli ed è stato probabilmente causato da.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Fuori strada con l'auto, coppia incastrata nell'abitacoloUn incidente stradale si è verificato questa notte nella zona di Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino. Sterza durante un sorpasso, poi lo schianto: sbalzato fuori dall’abitacolo, è grave al CivileAvrebbe sterzato bruscamente per evitare un’altra auto, poi lo schianto violentissimo contro una struttura in cemento. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Violento incidente all'incrocio, una donna resta incastrata tra le lamiere dell'auto: due feriti; Schianto a Guidizzolo, auto si ribalta: 54enne estratta dalle lamiere, in ospedale in elisoccorso; Paura per un agricoltore. Sbaglia la manovra col trattore e si schiaccia una gamba; Incidente a Leini: scontro frontale tra auto e camion, donna in ospedale e strada chiusa a lungo. Schianto all’incrocio, ferita bimba di due anniUno scontro tra due auto, avvenuto ieri pomeriggio a Renazzo, ha visto coinvolta una bimba di due anni che è stata trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima ... ilrestodelcarlino.it Macomer, schianto fatale all’incrocio per Tossilo: muore Gianstefano Fara, ex Mister UniversoTragedia sulla statale 131: l’ex Mister Universo Gianstefano Fara, 55 anni, originario di Bortigali, è rimasto ucciso nel violento schianto che si è verificato attorno alle 13 al chilometro 138 in ... unionesarda.it CISON (TV). SCHIANTO CONTRO UNA CASA, GRAVISSIMO UN DICIANNOVENNE Ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il muro di una casa. È gravissimo il diciannovenne che dopo la mezzanotte è finito fuori strada in piazza della Vittoria a Toven - facebook.com facebook