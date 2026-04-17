Sterza durante un sorpasso poi lo schianto | sbalzato fuori dall’abitacolo è grave al Civile

Un incidente si è verificato durante un sorpasso, quando un veicolo ha sterzato improvvisamente per evitare un’altra auto. L’impatto è stato violento e ha fatto sbalzare il conducente fuori dall’abitacolo. Attualmente si trova in condizioni gravi presso il nosocomio civile. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalla polizia, che sta indagando sulle cause dello schianto contro una struttura in cemento.

Avrebbe sterzato bruscamente per evitare un’altra auto, poi lo schianto violentissimo contro una struttura in cemento. Un impatto devastante che ha fatto finire il conducente della Fiat 500, un uomo di 47 anni, fuori dall’abitacolo. Ora è ricoverato in condizioni gravissime al Civili di Brescia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Schianto sulla provinciale: 5 feriti, ragazzino di 14 anni sbalzato dall'abitacoloIl bilancio è di 5 feriti tra cui un ragazzino di 14 anni, quest'ultimo ricoverato in ospedale a Bergamo con l'ausilio dell'elicottero di Areu: per... Sbalzato dall'abitacolo dopo il frontale con un'altra auto, grave un uomoFrontale tra due auto nella serata del 12 aprile alle porte di Farini, in località Casa Rosa lungo la Statale 654.