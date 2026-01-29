Fuori strada con l' auto coppia incastrata nell' abitacolo

Questa notte, una coppia è rimasta incastrata nell’auto uscita di strada a Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla e mettere in sicurezza la zona, mentre i soccorritori hanno portato i feriti in ospedale. La strada è stata chiusa per alcune ore per permettere i rilievi.

Un incidente stradale si è verificato questa notte nella zona di Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada. All'interno una coppia, un uomo di 67 anni e una donna di 68 che inizialmente sono rimasti incastrati all'interno.

