Schianto ai cancelli dell’impresa | I miei dipendenti hanno paura Sorpassi come in un’autopista
Nella zona industriale si è verificato un incidente ai cancelli di un’azienda, con un’auto che ha causato danni e ha messo in allarme i lavoratori presenti. Testimoni riferiscono che alcuni dipendenti si sentono insicuri e temono per la propria sicurezza. Si parla di sorpassi azzardati e di manovre pericolose, paragonate a quelle di un’autostrada. La pioggia intensa ha accompagnato l’accaduto, rafforzando l’atmosfera di tensione.
Tanto tuonò che alla fine piovve, una pioggia forte, che ha fatto tremare anche un po’ i vetri delle case, del capannone. Come il boato che hanno sentito – ore 16.09, martedì 21 aprile, l’altro giorno, scocca l’ora dello schianto – i dipendenti dell’impresa Ricci Frabattista e le famiglie che risiedono in quelle villette, tetti colorati, prati e recinzioni, siepi che sembrano disegnate nella campagna di Ripapersico, frazione di Portomaggiore. A due passi dallo svincolo per Ferrara dove l’azienda, che esporta funghi in tutta Europa, ha la malasorte – è il caso di dirlo – di avere ingressi, muretti e cancellate. Lì davanti scorre la strada provinciale per Consandolo (ex provinciale 68).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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