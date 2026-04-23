Schianto ai cancelli dell’impresa | I miei dipendenti hanno paura Sorpassi come in un’autopista

Nella zona industriale si è verificato un incidente ai cancelli di un’azienda, con un’auto che ha causato danni e ha messo in allarme i lavoratori presenti. Testimoni riferiscono che alcuni dipendenti si sentono insicuri e temono per la propria sicurezza. Si parla di sorpassi azzardati e di manovre pericolose, paragonate a quelle di un’autostrada. La pioggia intensa ha accompagnato l’accaduto, rafforzando l’atmosfera di tensione.