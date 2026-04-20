Scherma Elisa Maisto brilla a Bastia Umbra | grande rimonta e 22° posto nel Grand Prix Kinder

Durante il weekend si è svolta a Bastia Umbra la Seconda Prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di spada, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti della scherma italiana Under 14. Tra i risultati più significativi, una atleta ha ottenuto un’ottima posizione, classificandosi al 22° posto dopo una rimonta decisiva. La manifestazione si è svolta presso Umbria Fiere, attirando attenzione tra gli appassionati del settore.

Nel tabellone, la schermitrice di Villaricca ha messo in mostra tutto il suo valore, superando con autorità Teresa Innocenti con il punteggio di 10-1, per poi imporsi anche su Greta Ciuro con un combattuto 10-8. Il cammino di Elisa si è interrotto alle porte del tabellone delle migliori otto, dove ha incontrato Costanza Uliana. L’assalto si è concluso sul 10-4 in favore dell’avversaria, ma resta una prestazione di alto livello per la giovane campana, capace di competere tra le migliori della categoria. Con la prova di Bastia Umbra si chiude un altro importante appuntamento per le categorie Under 14, che ora guardano al prossimo grande evento nazionale: il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder “Joy of Moving”, in programma dal 7 al 14 maggio a Riccione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scherma, Elisa Maisto brilla a Bastia Umbra: grande rimonta e 22° posto nel Grand Prix Kinder Notizie correlate Grand Prix Kinder Joy of Moving a Squadre: attesa per il weekend Under 14Il Grand Prix Kinder Joy of Moving a squadre si appresta a regalare un altro intenso fine settimana di scherma giovanile, con gare dedicate alle... Scherma, Grand Prix di fioretto nel weekend: il programmaRiparte dal Grand Prix di fioretto di Lima la stagione della scherma mondiale, con la tappa d’élite che garantirà spettacolo e punti pesanti per il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Villaricca, Elisa Maisto conquista il bronzo al Campionato Regionale Under 14 di spadaGrande risultato per Elisa Maisto, giovane talento della scherma italiana e portacolori del Club Sportivo Partenopeo, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al Campionato Regionale di ... teleclubitalia.it Scherma: mondiali d'oro per Elisa Di Francisca, bronzo per Valentina VezzaliLe Fiamme oro colorano di cremisi il podio del Campionato del mondo di scherma, che si concluderà al Grand Palais di Parigi (Francia), il prossimo 13 novembre. La portacolori del Gruppo sportivo della ... poliziadistato.it