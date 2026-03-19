L’AIA ha annunciato la sestina arbitrale che dirigerà la partita tra Cagliari e Napoli, in programma venerdì 20. La designazione riguarda gli ufficiali di gara incaricati di arbitrare l'incontro in terra sarda. Non sono stati forniti dettagli sui nomi degli arbitri coinvolti. La composizione della squadra arbitrale è stata comunicata ufficialmente dall’Associazione Italiana Arbitri.

L’AIA ha comunicato la sestina che arbitrerà il match Cagliari-Napoli, gara in programma venerdì 20 marzo alle ore 18,30. Corbo: “ADL lasci fare a Giuntoli! Ha speso 75mln per Manolas e Lozano” Soldati: “Napoli-Udinese, senza errori arbitrali avremmo vinto noi. Allan non piace solo al Napoli” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Scelta la sestina arbitrale per Cagliari-Napoli

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