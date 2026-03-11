Scelta la sestina arbitrale per Napoli-Lecce

L'AIA ha annunciato la sestina arbitrale che sarà in campo per la partita tra Napoli e Lecce, in programma sabato 14 marzo al stadio Maradona. La squadra di arbitri è stata ufficialmente scelta e comunicata in queste ore. La designazione riguarda tutti i componenti che si alterneranno durante l'incontro, che si svolgerà nella giornata di domani.

L’AIA ha comunicato la sestina che arbitrerà il match Napoli-Lecce, gara in programma sabato 14 marzo alle ore 18 al Maradona. Varriale: “Napoli-Inter è gara da svolta per entrambe. Sarri ci ha detto una bugia dopo Verona.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Scelta la sestina arbitrale per Napoli-Lecce Articoli correlati Scelta la sestina arbitrale per Lazio-NapoliDesignata la sestina che arbitrerà il match tra il Napoli di Conte e la Lazio di Sarri. Napoli-Sassuolo: scelta la sestina arbitraleDesignata la sestina che arbitrerà il match del Maradona contro il Sassuolo di Grosso. Approfondimenti e contenuti su Scelta la sestina arbitrale per Napoli... Napoli-Lecce sarà diretta da Abisso di Palermo. Al Var NascaÈ stata resa nota la sestina arbitrale di Napoli-Lecce. Il direttore di gara sarà Abisso di Palermo, al Var Nasca ... mondonapoli.it Napoli-Lecce, arbitra Abisso. Anche Fabbri al VarLa prossima designazione di Rosario Abisso nei match del Lecce di certo non sarà accolta bene (non solo) dai superstiziosi. Al netto dei paletti di un regolamento Var forse poco ragionevole ma (ahinoi ... calciolecce.it