Le indagini sulle morti avvelenate in Molise continuano con nuovi sviluppi. È stato sequestrato il telefono di Alice, figlia maggiore di Antonella Di Ielsi, per approfondimenti tecnici. L’operazione si inserisce nel quadro degli accertamenti avviati dagli investigatori, che stanno cercando di chiarire le circostanze delle morti sospette. La vicenda ha suscitato attenzione nelle cronache locali e nazionali.

Prosegue l’inchiesta sulle morti avvelenate avvenute in Molise. Nell’ambito degli accertamenti disposti dagli investigatori, è stato sequestrato il telefono di Alice, figlia maggiore di Antonella Di Ielsi, per eseguire accertamenti irripetibili. L’attività mira a verificare eventuali elementi utili all’indagine attraverso l’analisi di dati e contenuti digitali. Il procedimento, che ha avuto un forte impatto sulla comunità di Pietracatella, riguarda la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, per le quali gli esami hanno indicato una contaminazione da ricina, sostanza classificata come altamente tossica. Il fascicolo, al momento, risulta aperto contro ignoti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Scatta il sequestro”. Avvelenate con la ricina, colpo di scena sulla figlia Alice

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