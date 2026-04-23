Scarpinato l' ossessione del senatore M5S verso la giudice per il Sì arriva in Parlamento

In Parlamento, si discute di una vicenda che coinvolge il senatore del Movimento 5 Stelle e una giudice collegata al Sì. La polemica riguarda le critiche mosse dal politico nei confronti della giudice, che hanno attirato l'attenzione dei media e delle opposizioni. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra le forze politiche, con interventi e dichiarazioni che si susseguono nel corso delle discussioni parlamentari.

L'ossessione di Scarpinato verso la giudice per il “Sì” arriva a Montecitorio. Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione alla Camera per denunciare l'accanimento dell'onorevole pentastellato nei confronti di Anna Gallucci, magistrato di lunga esperienza che, oggi, ricopre la funzione di Pubblico Ministero a Pesaro. «Allegando il proprio tesserino da senatore - viene riportato nel quesito presentato da Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d'Italia – avrebbe effettuato un'istanza di accesso agli atti presso il Consiglio Superiore della Magistratura, ottenendo informazioni contenute nel fascicolo personale della stessa, motivando tale richiesta con la volontà di proporre querela per diffamazione».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scarpinato, l'ossessione del senatore M5S verso la giudice per il Sì arriva in Parlamento Notizie correlate Scontro FdI-M5s in Senato, scoppia la bagarre. Scarpinato: “Il senatore Malan non sa di cosa parla” – VideoScintille in Aula sul finale dell’intervento del capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, dopo l’informativa della premier Giorgia Meloni quando il... Le nostre sei domande a Scarpinato: tutto ciò che il senatore M5S deve chiarireIl senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato è l'ex sostituto procuratore di Palermo che il 13 luglio 1992 firmò la richiesta di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gravi omissioni del procuratore Salvatore De Luca alla Commissione Antimafia; L' ex pm Scarpinato ostaggio della politica; Caso mascherine Covid, Conte: Accuse assurde, Fratelli d’Italia chiede dimissioni; Il pm fa a pezzi Scarpinato | Inattendibile sulla mafia. Natoli, Scarpinato e il garantismo del Fatto Quotidiano per gli amici di famigliaLe vergognose intercettazioni tra Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato, insieme alle dichiarazioni del Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, ... ilriformista.it Le nostre sei domande a Scarpinato: tutto ciò che il senatore M5S deve chiarireIl senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato è l’ex sostituto procuratore di Palermo che il 13 luglio 1992 firmò la ... iltempo.it Le carte della Procura di Caltanissetta smontano anni di narrazione su Mafia-Appalti e sollevano dubbi pesantissimi sul ruolo di Roberto Scarpinato. Secondo quanto emerge, il fascicolo sarebbe stato frammentato, depotenziato e avviato all'archiviazione con - facebook.com facebook Conte difende Scarpinato: "Nessuna ombra. Le 33 telefonate con Natoli Sono amici da 30 anni…". Cosa dicono i due magistrati sull’Antimafia. Poi l’attacco al gruppo Angelucci x.com