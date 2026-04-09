In aula si è verificato un acceso scontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle, con momenti di tensione che hanno coinvolto anche altri senatori. Al centro della discussione, l’intervento del capogruppo di FdI, che ha citato un collega in merito a un procedimento giudiziario relativo a un'inchiesta di Paolo Borsellino. Dopo la sua dichiarazione, sono scoppiate vibranti discussioni tra le diverse forze politiche.

Scintille in Aula sul finale dell’intervento del capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, dopo l’informativa della premier Giorgia Meloni quando il senatore ha citato il collega Roberto Scarpinato in relazione all’archiviazione di una inchiesta di Paolo Borsellino. I senatori di Fratelli d’Italia si sono tutti alzati in piedi applaudendo mentre dai banchi di M5s arrivavano proteste in particolare dal capogruppo Luca Pirondini che è stato anche richiamato dal presidente Ignazio La Russa. “Al capogruppo di Fdi Lucio Malan, che ha ripetuto in aula la falsità secondo cui io avrei archiviato l’ indagine ‘mafia-appalti’, ricordo che coloro che sono stati chiamati a rispondere di questa accusa dinanzi a diversi tribunali sono state condannati ripetutamente per diffamazione aggravata ” ha detto Scarpinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro FdI-M5s in Senato, scoppia la bagarre. Scarpinato: “Il senatore Malan non sa di cosa parla” – Video

Bagarre Senato tra Malan (FdI) e i Cinque Stelle su antimafia, urla in Aula – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Dopo l'informativa in Aula al Senato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è scoppiata la bagarre durante...

Scurria (FdI): Per Times vittoria Italia rugby perché Paese in espansione. Bagarre in Aula al Senato – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "La settimana scorsa c'è stato un evento storico a suo modo: l'Italia del rugby ha battuto l'Inghilterra al Sei...

Temi più discussi: Ultimi sondaggi politici venerdì 3 aprile, tonfo Meloni con FdI dopo il referendum e Pd e M5s in ripresa; FdI chiede un'informativa su Salis e l'opposizione si scatena. Il M5s: Parlateci della 'banda delle forchette' di Delmastro; Informativa urgente sul caso Ilaria Salis. Allora anche su Delmastro: scontro di fuoco in Aula tra Fdi e M5S; Se ora il guru Bettini dà il benservito a Schlein. E intanto Conte a tavola si riposiziona sugli Usa.

Informativa urgente sul caso Ilaria Salis. Allora anche su Delmastro: scontro di fuoco in aula tra FDI e M5SIl deputato Caiata: Dobbiamo credere che alle 7 del mattino Salis e il suo collaboratore siano stati presi da una voglia irrefrenabile di lavorare o che questa voglia sia andata avanti dalla sera pri ... msn.com

FdI difende Chiorino e contrattacca. «Non era scontato che lasciasse». Poi accusa Pd e M5S:«Non prendiamo lezioni da loro»«Non era scontato che lasciasse». Il partito accusa Pd, M5S e Avs:«Non prendiamo lezioni da loro» ... torino.corriere.it

scontro Ricciardi ( M5S)- Lucaselli (FDI) - facebook.com facebook