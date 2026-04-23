In questi giorni si discute di un caso che coinvolge alcuni nomi noti, tra cui quello di Rafael Leao, il calciatore portoghese. Il Giornale ha pubblicato un elenco di persone al centro delle indagini, riaccendendo l’attenzione sui dettagli del procedimento. Leao ha negato ogni coinvolgimento, affermando di non aver commesso alcun reato e di non essere coinvolto nella vicenda. La situazione resta al centro del dibattito pubblico e mediatico.

Tra i nomi rivelati dal Giornale sul cosiddetto caso escort che infiamma il dibattito italiano in questi giorni figurava anche quello di Rafael Leao. Lo stesso portoghese del Milan, con una storia su Instagram, ha tenuto a rimarcare la propria estraneità ai fatti. Caso escort, Leao non ci sta. Si legge nella storia Instagram: “ In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato. Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso escort, Leao: “Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato”

Notizie correlate

Caso escort, Leao respinge le accuse: “Sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta”Negli ultimi giorni la Procura di Milano ha avviato un inchiesta per un presunto giro di escort e droga della risata (palloncini gonfi di protossido...

Leggi anche: Roma, cassiera Coin al gip: "Non sono una ladra, ho commesso solo leggerezze"

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Scandalo escort, i nomi dei calciatori nelle parole chiave dei pm; Pagina 5 | Da Bastoni a Leao, inchiesta escort: la lista che scuote la Serie A; Escort a Milano, perché sono saltati fuori alcuni nomi dei calciatori di Serie A anche se non sono indagati; Escort, i nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta di Milano.

Caso escort, la precisazione di Leao: Non sono coinvolto e non ho commesso reatiIn questi giorni tiene banco l'indagine della Guardia di Finanza a proposito di un giro di escort che avrebbe visto coinvolti alcuni calciatori della. tuttomercatoweb.com

Pagina 4 | L'inchiesta escort scuote la Serie A, decine di calciatori nelle parole chiaveOltre 60 cognomi nei decreti della Procura: telefoni e chat sotto analisi per chiarire il giro tra locali e hotel milanesi ... tuttosport.com

Caso escort, #Leao: “Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato” In una storia Instagram: "Ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione" https://www.i - facebook.com facebook

'Caso escort', la pm valuta di sentire i calciatori clienti: nessun indagato x.com