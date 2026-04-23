Scandalo escort a Milano Leao smentisce tutto | Io estraneo nessun reato

Rafa Leao ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'indagine riguardante un presunto scandalo escort a Milano. L'attaccante, attualmente in forza a una squadra della Serie A, ha dichiarato di essere estraneo alle accuse e ha precisato di non aver commesso alcun reato. Le sue affermazioni sono arrivate dopo che si sono diffuse notizie su un'inchiesta che coinvolge diversi soggetti legati al calcio italiano.

(Adnkronos) – Rafa Leao smentisce il suo coinvolgimento nell'inchiesta escort che sta sconvolgendo la Serie A. Oggi, giovedì 23 aprile, l'attaccante del Milan, il cui nome era stato menzionato da alcuni media in riferimento a quanto emerso dalle indagini della Procura, ha voluto chiarire la sua posizione con un messaggio pubblicato sui propri canali social. "In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un'inchiesta della Procura di Milano", ha scritto Leao, "ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Caso escort, Leao respinge le accuse: “Sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta”Negli ultimi giorni la Procura di Milano ha avviato un inchiesta per un presunto giro di escort e droga della risata (palloncini gonfi di protossido...

Caso escort, Leao: “Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato”Tra i nomi rivelati dal Giornale sul cosiddetto caso escort che infiamma il dibattito italiano in questi giorni figurava anche quello di Rafael Leao.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Caso escort di lusso a Milano: pilota Formula 1 e calciatori di fama internazionale tra i clienti; Scandalo escort, calciatori hanno pagato mezzo milione: i nomi dell'inchiesta; Escort a Milano, perché sono saltati fuori alcuni nomi dei calciatori di Serie A anche se non sono indagati; Scandalo escort a Milano, coinvolti decine di calciatori di Serie A: il lato oscuro delle serate dopopartita.

Scandalo escort, perché sono usciti i nomi dei calciatori non indagati: da Bastoni a Leao e Vlahovic, le parole chiave indicate dai pm per l’analisi dei telefoniSono trapelati i nomi dei calciatori di Serie A nel decreto di perquisizione sullo scandalo delle escort di lusso ... ilfattoquotidiano.it

Scandalo escort a Milano, calciatori di serie A e una ragazza incinta: serate organizzate anche durante il lockdownOltre 450mila euro sono stati pagati direttamente da calciatori professionisti - tramite bonifici su conti correnti o su carta prepagata - alla presunta associazione, dedicata al favoreggiamento e all ... adnkronos.com

Nelle proprie storie di Instagram Leao ha detto la sua riguardo l’inchiesta della procura di Milano sullo “scandalo” escort e i giocatori di Serie A, tra cui è comparso anche il suo nome #acmilan - facebook.com facebook

Mentre si guarda da buco serratura al #calcio dopo scandalo #escort e giocatori #serieA il palazzo dello #sport e #calcio resta muto. Buonfiglio ( @Coninews ) #Gravina (reggente @FIGC ) e @abodi che pensano L'art.4 codice giustizia: #Chinè si muoverà o. x.com