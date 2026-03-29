Dopo lo scandalo riguardante il plasma, una figura pubblica ha commentato che vive grazie alle donazioni e ha criticato lo spreco delle sacche di plasma che sono state gettate via. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni sui metodi di gestione delle risorse biologiche, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato al rifiuto di campioni utili per la salute pubblica.

Ascoli, 29 marzo 2026 – Per qualcuno, quelle sacche di plasma finite nella spazzatura non sono solo uno spreco: sono un pugno allo stomaco. Giorgia, 47 anni, lo sa bene. Quel plasma, quattordici anni fa, le ha salvato la vita. “ Mi ha fatto male leggere quella notizia, penso a tutti i pazienti che aspettano di essere curati”. Giorgia (nome di fantasia, perché preferisce restare anonima) ha scritto al nostro giornale dopo aver letto dello scandalo di Torrette: intere sacche che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni, finite inutilizzabili per il mancato congelamento entro 24 ore dal prelievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorgia dopo lo scandalo del plasma: “Io viva grazie alle donazioni, che male quello spreco”

Articoli correlati

Lo scandalo del plasma: "Ora trasparenza totale. Lo devono ai donatori"Il caso delle sacche di plasma donato e inutilizzabile varca i confini della sede della Regione e ha forti ripercussioni anche a livello locale.

Nas in ospedale per lo scandalo del plasma scaduto. E in Procura ora c’è un espostoAncona, 26 marzo 2026 – Lo scandalo del plasma nelle Marche entra in una fase cruciale con l’intervento diretto dei Nas.

Giorgia e Mattia scappano di casa per comprare le cose di Stranger Things di nascosto! #shorts

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giorgia dopo

Temi più discussi: Quarta Repubblica: Giorgia Meloni: I cittadini hanno deciso e noi rispettiamo la loro decisione Video; Dopo il referendum l’abuso d’ufficio: altra tegola sul progetto di Giorgia Meloni di lasciare mano libera ai politici; VIDEO | Giorgia Meloni come Chiara Ferragni: il grigio delle scuse e il video frontale; Il dolcevita grigio di Meloni ricorda la tuta di Ferragni: i meme impazzano.

Dopo il referendum l'abuso d'ufficio: altra tegola sul progetto di Giorgia Meloni di lasciare mano libera ai politiciCome se non bastasse la sconfitta referendaria, con il conseguente caos che ha investito Fratelli d’Italia e Forza Italia, a travolgere il governo arriva anche la direttiva anticorruzione emanata dal ... globalist.it

Dimissioni di Delmastro dopo scandalo legato alla camorraAndrea Delmastro delle Vedove si è dimesso da sottosegretario alla giustizia su pressione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo aver acquisito una quota in una bisteccheria legata a un c ... msn.com

Dopo 19 sold out nei palasport e oltre 200.000 biglietti venduti, Giorgia non si ferma. Oggi ha annunciato "G - Last Call": tre nuove date in autunno a Jesolo, Roma e Milano, più i già annunciati appuntamenti alla Reggia di Caserta e all'Arena di Verona. Il gran facebook

La premier Giorgia Meloni dopo il vertice con il leader algerino Tebboune: «Sono convinta che la cooperazione possa rappresentare sempre di più un modello da seguire». L'incontro per rimediare alla crisi nel Golfo x.com