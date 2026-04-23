Scamacca nel mirino del Napoli per l’attacco

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi monitorati dal club c’è anche un attaccante che milita in un’altra squadra di Serie A. La società ha avviato contatti e analisi sul profilo, senza ancora aver formalizzato offerte o trattative ufficiali. La strategia mira a trovare un'alternativa valida per l’attacco in caso di eventuali cambiamenti nella rosa.

Il Napoli inizia a muoversi anche per l’attacco del futuro e tra i profili finiti sotto osservazione c’è pure Gianluca Scamacca. L’idea nasce dentro un’estate che si annuncia molto movimentata per il reparto offensivo azzurro, tra possibili uscite e nuove soluzioni da costruire. A rilanciare lo scenario è Calciomercato.com. La società, infatti, si prepara a intervenire davanti. Con Romelu Lukaku destinato a partire e con Hojlund che verrà riscattato, il club vuole aggiungere un’altra punta e valuta diversi incastri possibili. In questo quadro prende forma anche l’ipotesi che porta all’attaccante dell’Atalanta. L’operazione, secondo questa ricostruzione, potrebbe svilupparsi attraverso uno scambio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Scamacca nel mirino del Napoli per l’attacco Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund torna il boss: Parma nel mirino e record nel mirino” Juventus: giocatori del Napoli nel mirinoLa Juventus sta preparando un vero e proprio “saccheggio” ai danni del Napoli per l’estate 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calciomercato, idea Scamacca per l’attacco: nell’affare può rientrare anche Lucca; Atalanta, Scamacca scalpita: Palladino ha solo un dubbio; Alisson-Juve, accordo verbale. Milan su Goretzka e Ismael Kone, le ultime verso Atalanta-Lazio; Cinque cose su Atalanta-Lazio 2-3 (dopo i rigori): prima il Var, poi Motta negano la finale di Coppa Italia alla Dea. Scamacca nel mirino del Napoli per l’attaccoIl Napoli inizia a muoversi anche per l’attacco del futuro e tra i profili finiti sotto osservazione c’è pure Gianluca Scamacca. L’idea nasce dentro un’estate che si annuncia molto movimentata per il ... forzazzurri.net Il Napoli piomba su Scamacca: si prova scambio con Lucca all'AtalantaGianluca Scamacca nel mirino del Napoli: il nuovo attaccante può arrivare dall'Atalanta. Inaspettato intreccio di mercato: i due club di Serie A potrebbero scambiarsi il centravanti, con Lorenzo Lucca ... msn.com Scamacca Zappacosta Pašalic De Ketelaere Edoardo Motta was Lazio's shootout hero with four saves #AtalantaLazio #CoppaItaliaFrecciarosa x.com Davvero l’Atalanta vuole scambiare #Scamacca con #Lucca Sarebbe il colpaccio dell'estate. Con Scamacca in scadenza 2027, la Dea rischia di perderlo a zero e l'idea di rigenerare Lucca non è così folle (forse). Per il Napoli sarebbe la svolta: #Conte sogna - facebook.com facebook