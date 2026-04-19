La Juventus sta pianificando di acquistare due giocatori chiave del Napoli durante la prossima sessione di mercato estiva del 2026. L'allenatore della squadra bianconera ha individuato i profili di interesse nel reparto centrale, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e migliorare la rosa. La trattativa sembra essere in fase di preparazione, anche se ancora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle operazioni.

La Juventus sta preparando un vero e proprio “saccheggio” ai danni del Napoli per l’estate 2026. Luciano Spalletti ha messo nel mirino due giocatori chiave della squadra partenopea per rinforzare il proprio centrocampo e dare maggiore qualità alla rosa. Il primo obiettivo è Stanislav Lobotka, il regista slovacco che il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: giocatori del Napoli nel mirino

Juventus Napoli 3-0 telecronaca Francesco Oppini

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