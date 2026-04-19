Juventus | giocatori del Napoli nel mirino
La Juventus sta pianificando di acquistare due giocatori chiave del Napoli durante la prossima sessione di mercato estiva del 2026. L'allenatore della squadra bianconera ha individuato i profili di interesse nel reparto centrale, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e migliorare la rosa. La trattativa sembra essere in fase di preparazione, anche se ancora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle operazioni.
La Juventus sta preparando un vero e proprio “saccheggio” ai danni del Napoli per l’estate 2026. Luciano Spalletti ha messo nel mirino due giocatori chiave della squadra partenopea per rinforzare il proprio centrocampo e dare maggiore qualità alla rosa. Il primo obiettivo è Stanislav Lobotka, il regista slovacco che il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus Napoli 3-0 telecronaca Francesco Oppini
Notizie correlate
Roma, Gasperini vuole Giuntoli: nel mirino due giocatori del NapoliLa Roma attualmente si trova di fronte ad un bivio: seguire Gasperini o chiedergli di adeguarsi alle idee di Frederic Massara? Molto probabilmente,...
Napoli, nel mirino di Giovanni Manna ci sono alcuni giocatori della BosniaGiovanni Manna è alla ricerca di nuovi profili da inserire nella rosa del Napoli.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Flop e meteore Juventus: li ricordate tutti?; Tutti i Player of the Match di UEFA Champions League; L'età media delle squadre di Serie A; Napoli, addio Spinazzola: c’è anche la Juventus, non occuperebbe posto nelle liste.
Spalletti rivuole i suoi fedelissimi: la Juventus punta Kim e un big del NapoliUna volta concluso un campionato in cui cercherà di difendere il quarto posto e strappare la qualificazione in Champions League, la Juventus si getterà a capofitto sul mercato con l'intento di costrui ... 90min.com
Il big del Napoli alla Juve: Voci di corridoio, è il giocatore che serveNon è il primo e non sarebbe neanche l’ultimo a traslocare alla Juve, ovvero nell’odiata rivale. A diventare un traditore, come dicono a Napoli. Il traditore zero fu José Altafini, poi via tutti gli ... calciomercato.it
LA JUVENTUS SU SAMSON BAIDOO Il difensore classe 2004, milita attualmente nel Lens ed è visto come uno dei migliori difensori centrali dell’intero campionato È seguito dallo stesso agente di Thuram e Boga, per questo i bianconeri sperano di p - facebook.com facebook
Curioso che a pagare sia stata solo la Juventus, no Le plusvalenze necessitano di due attori, ma alla fine ne è sempre perseguito solo uno. x.com