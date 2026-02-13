Bus fantasma e corse nel caos: la Regione striglia i gestori Corse soppresse, autobus che non si presentano alle fermate e informazioni poco chiare agli utenti, soprattutto nell’area di Udine e sui territori montani. Sono i problemi segnalati più spesso da cittadini, Comuni e media, che hanno portato la Regione a chiedere spiegazioni ai gestori del trasporto pubblico locale. Le proteste sono aumentate nelle ultime settimane, con numerosi mezzi che non rispettano gli orari e alcune corse che sembrano essere scomparse nel nulla.

Dopo le segnalazioni di corse saltate e disservizi tra Udine e le aree montane, l’assessora regionale Cristina Amirante richiama formalmente Tpl Fvg e Arriva Udine: “Servizio essenziale, non sono ammesse inadempienze” Corse soppresse, autobus che non si presentano alle fermate, informazioni carenti agli utenti. È questo il quadro emerso dalle numerose segnalazioni arrivate in Regione da parte di Comuni, cittadini e organi di informazione, in particolare dall’area di Udine e dai territori della montagna friulana. Di fronte ai disservizi, l’assessora regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha assunto una posizione netta: il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale e non può tollerare discontinuità.🔗 Leggi su Udinetoday.it

