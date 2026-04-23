Nazario Matachione ha chiesto massima serietà ai giocatori del Savoia in vista della partita in trasferta contro l'Athletic Palermo, prevista per domenica. L'allenatore ha sottolineato l’importanza di affrontare l'incontro con impegno e concentrazione, in una sfida considerata cruciale per la stagione. La squadra si prepara per questa gara, mentre l’attenzione si concentra sull’esito dell’incontro.

? Cosa sapere Nazario Matachione invoca massima serietà per il Savoia in trasferta contro l'Athletic Palermo domenica.. Il dirigente campano contesta la leggerezza mostrata in alcune partite recenti del campionato.. Nazario Matachione lancia un monito decisivo per il Savoia in vista della sfida contro l’Athletic Palermo prevista per questa domenica, sottolineando come il percorso verso l’obiettivo richieda serietà assoluta e assenza di distrazioni. Il clima che si respira nei dintorni dello stadio è elettrico, carico di quella tensione che solo i finali di stagione capaci di decidere i destini sportivi sanno generare. Mentre le squadre si preparano per i rispettivi impegni, la classifica vede Nissa e Savoia in una posizione di rilievo, entrambe impegnate in trasferte che non ammetteranno alcuna valutazione superficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savoia, il monito di Matachione: serve serietà per la sfida cruciale

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