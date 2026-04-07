Savoia Matachione lancia l’allarme | Reggina è la favorita

Il presidente del Savoia ha dichiarato martedì 7 aprile 2026 che la Reggina è la squadra favorita per la vittoria del campionato. Ha indicato le prossime quattro giornate come decisive e di importanza cruciale per le sorti della stagione. La sua comunicazione si è rivolta direttamente alla società, sottolineando l’importanza di queste partite finali. La sua analisi si concentra sulla posizione della Reggina e sulle sfide imminenti.

Il presidente del Savoia, Nazario Matachione, ha lanciato un messaggio decisivo alla sua società martedì 7 aprile 2026, identificando nella Reggina la candidata principale alla vittoria e definendo le prossime quattro giornate come finali cruciali per il campionato. Dopo la conclusione delle festività pasquali e della Pasquetta, il massimo dirigente ha sottolineato che la settimana in corso non è semplicemente importante, ma determinante. In un contesto agonistico dove non si lotta solo per il primato, ma per l’identità stessa della squadra, Matachione ha analizzato la situazione attuale della classifica. Al momento il primo posto appartiene alla Nissa, un dato matematico che il presidente riconosce pienamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savoia, Matachione lancia l’allarme: “Reggina è la favorita Serie D: Nissa e Savoia volano, la Reggina scivola verso il baratroLa 30ª giornata di Serie D, anticipata al giovedì pomeriggio per il weekend pasquale, ha ridisegnato la mappa della lotta per la promozione nel... Cresce l’attesa per il match Reggina-Savoia, attiva la prevendita dei bigliettiE’ attiva la vendita dei tagliandi d’ingresso dell’attesa partita Reggina-Savoia, in programma domenica (inizio ore 14.