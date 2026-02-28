Ex Amman | Non si può costruire serve serietà amministrativa

L’ex cotonificio Amman, recentemente venduto a un imprenditore della Macedonia del Nord, riaccende il dibattito sulla destinazione di un’area simbolo e delicata della città. Un rappresentante ha dichiarato che non si può continuare a costruire senza una gestione amministrativa seria, evidenziando la necessità di un approccio più responsabile. La questione resta aperta, mentre si attendono sviluppi sul futuro dell’area.

Il cotonificio è stato comprato da un imprenditore macedone. Il consigliere Marco Salvador evidenzia i limiti in zona La vendita dell’ex cotonificio Amman a un imprenditore della Macedonia del Nord riaccende il dibattito sul futuro di una delle aree simbolo, ma anche più delicate, della città. Tra ipotesi di rilancio residenziale e commerciale, c’è chi invita a frenare gli entusiasmi e a ripartire da un dato: i vincoli idraulici che gravano sull’area. È la posizione di Marco Salvador, esponente della lista La Civica, che richiama alla «serietà amministrativa» e a un rigoroso rispetto del quadro normativo.?? «Abbiamo letto di ipotetici sviluppi residenziali e commerciali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

