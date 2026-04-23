Savigliano blindato in A3 | festa e trionfo dopo la rimonta

Savigliano ha concluso la stagione con una vittoria in trasferta contro Terni, garantendo la permanenza in Serie A3. La partita si è conclusa con una rimonta che ha permesso alla squadra di conquistare i punti necessari per evitare la retrocessione. Dopo questa vittoria, il team ha festeggiato il risultato e celebrato il traguardo raggiunto, con i giocatori e i tifosi presenti sugli spalti.

? Cosa sapere Il Monge-Gerbaudo Savigliano assicura la permanenza in Serie A3 dopo la vittoria a Terni.. La squadra di Andrea Berra festeggia la salvezza con una cena collettiva a Fossano.. Il gruppo Monge-Gerbaudo Savigliano ha festeggiato la permanenza in Serie A3 a Fossano, dove giovedì 23 aprile 2026 si è conclusa ufficialmente la stagione con una cena collettiva presso gli impianti del Vispo. La serata, organizzata nella struttura di via Leone, ha rappresentato il momento di aggregazione per la squadra biancoblù dopo aver blindato la categoria lo scorso 19 aprile. Il traguardo della salvezza era stato raggiunto grazie alla vittoria decisiva ottenuta in quarta gara sul campo di Terni, un successo che ha sancito il primato del gruppo dopo l’andamento alternato del playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savigliano blindato in A3: festa e trionfo dopo la rimonta Notizie correlate Leggi anche: Terni Volley Academy-Savigliano 3-2, rimonta dei Dragons e serie Play out allungata Del Monte Coppa Italia Serie A3: trionfo Domotek Reggio CalabriaDomotek Reggio Calabria, la Del Monte Coppa Italia Serie A3 che riscrive la storia: ambizione, identità e un progetto che cresce La vittoria della...