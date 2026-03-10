Del Monte Coppa Italia Serie A3 | trionfo Domotek Reggio Calabria

Domotek Reggio Calabria ha vinto la Del Monte Coppa Italia Serie A3, segnando una vittoria importante nel campionato. La squadra ha dimostrato determinazione e ha conquistato il trofeo in questa competizione. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il club, che continua a sviluppare il suo progetto sportivo. La finale si è svolta con la partecipazione di diverse squadre e ha concluso con il successo dei calabresi.

Domotek Reggio Calabria, la Del Monte Coppa Italia Serie A3 che riscrive la storia: ambizione, identità e un progetto che cresce. La vittoria della Del Monte Coppa Italia Serie A3 segna un punto di svolta per la Domotek Reggio Calabria. Non è soltanto un trofeo: è il simbolo di un progetto giovane che ha bruciato le tappe, riportando entusiasmo, pubblico e prospettiva in una città che non viveva un successo simile da decenni. L'arrivo all'aeroporto, accolti da decine di tifosi, ha restituito l'immagine più autentica di questa impresa. "È stato un momento emozionante e bellissimo per noi, per i ragazzi e per la società", ci racconta il direttore sportivo Cesare Pellegrino, figura centrale nella costruzione tecnica e organizzativa del club.