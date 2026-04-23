Sassuolo mercato | Napoli e Inter puntano ai talenti neroverdi

Sul mercato, Napoli e Inter hanno manifestato interesse per alcuni giocatori del Sassuolo, tra cui Pinamonti, Laurientè e Muharemovic. La società neroverde sta attualmente lavorando sulla gestione degli esuberi e sta valutando il rinnovo contrattuale di Thorstvedt, mentre le trattative con le due big italiane continuano a tenere banco nelle ultime settimane.

? Cosa sapere Napoli e Inter puntano ai profili di Pinamonti, Laurientè e al difensore Muharemovic.. La dirigenza Sassuolo pianifica la gestione degli esuberi e il rinnovo di Thorstvedt.. Il mercato estivo del Sassuolo si muove già tra i corridoi della salvezza matematica, con Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri impegnati a gestire una vetrina di talenti che attira l’attenzione delle grandi potenze del calcio nazionale e internazionale. Mentre il campionato è ancora in corso, la realtà neroverde ha già iniziato a proiettarsi verso i mesi caldi. La sicurezza di restare nella massima serie permette alla dirigenza di pianificare un’estate che promette di essere complessa e ricca di sorprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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