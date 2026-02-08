Sassuolo-Inter | VAR annulla gol di Thorstvedt per fuorigioco di Laurienté neroverdi contestano la decisione

Durante la partita di oggi, il gol di Thorstvedt del Sassuolo è stato annullato dall’arbitro. La decisione si è basata su un controllo VAR che ha evidenziato un fuorigioco di Laurienté all’inizio dell’azione. I giocatori del Sassuolo hanno protestato, ma la rete non è stata convalidata. La partita prosegue con le squadre ancora in bilico.

Il gol di Thorstvedt, decisivo per le speranze del Sassuolo di riaprire la sfida contro l’Inter, è stato annullato questo pomeriggio, domenica 8 febbraio 2026, al 41° minuto del primo tempo, a causa di una complessa valutazione di fuorigioco all’inizio dell’azione. L’episodio, avvenuto allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia durante la partita valida per la Serie A, ha immediatamente scatenato proteste dei giocatori emiliani e un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori, culminando nella revisione al VAR che ha confermato la decisione iniziale dell’arbitro. Il Sassuolo, già sotto di due gol per effetto delle reti di Bisseck e Thuram, vedeva in quel potenziale pareggio una scossa importante per cercare di ribaltare l’incontro contro una delle squadre più in forma del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sassuolo Inter Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos’è successo in Sassuolo-Inter Durante la partita di oggi tra Sassuolo e Inter, l’arbitro ha annullato un gol del Sassuolo segnato da Thorstvedt. Napoli Parma 0-0, mezzo passo falso per gli azzurri di Conte. Il VAR annulla un gol a McTominay per fuorigioco Nel match tra Napoli e Parma terminato con un pareggio a 0-0, gli azzurri di Conte non sono riusciti a conquistare i tre punti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: Sassuolo-Inter LIVE; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Sassuolo-Inter, arbitra Chiffi: VAR, designazione completa e precedenti; Il Var fatto in casa, un fotografo va dall’arbitro, mostra il fallo e fa annullare il gol. Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Sassuolo-InterEpisodio arbitrale in Sassuolo-Inter. Oggi, domenica 8 febbraio, è stato annullato un gol al Sassuolo, andato in rete con Thortstvedt, per un fuorigioco a inizio azione di Laurienté. Succede tutto al ... adnkronos.com Sassuolo-Inter, il risultato in diretta LIVED?u001c?W?;?u0011k??Qu0014C???vIe????fS????pZb:?aR hZcZ???u0002L??}u0018??4? (u0002$g',???Osp?W?u0013&xHu0011f???u0007u0014??7?bA??u0016?u0014???u0017+*d?u0015?44 ;???PJ????m??f?c2?=f??a?u0004?u000 ... sport.sky.it SASSUOLO-INTER 0-4 (75'): CAMBI INTER Escono Lautaro e Thuram Entrano Bonny e Pio Esposito x.com Serie A, Sassuolo-Inter 0-2 dopo 45'. I nerazzurri mirano ai tre punti per allungare in vetta Lecce-Udinese 2-1, Bologna-Parma 0-1. Ieri Genoa-Napoli 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://w facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.