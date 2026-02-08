Sassuolo Inter 0-5 nerazzurri incontenibili al Mapei | neroverdi demoliti

L’Inter sfonda subito il Sassuolo al Mapei, conquistando una vittoria netta e senza discussioni. Al primo minuto, Kone si presenta in area e calcia, ma Dimarco salva sulla linea. Da quel momento, i nerazzurri prendono il comando del match e segnano cinque volte, lasciando i neroverdi senza scampo.

Sassuolo Inter. Pronti, partenza, via, e al Mapei la prima occasione da gol arriva subitissimo, con Kone che entra in area di rigore e calcia sul secondo con Sommer battuto, ma sulla linea di porta sono Dimarco e la sua spalla ed evitare un inizio thriller all’ Inter. I neroverdi approcciano meglio nei primi minuti, e si ripresentano anche con Pinamonti dalle parti di Sommer, ma il tiro è debole. Gli uomini di Chivu trovano poi modo di sviluppare la prima offensiva, e trovano da questa il primo angolo del match: dalla lunetta va Dimarco, l’esterno pesca Bisseck nell’area piccola e arriva il vantaggio nerazzurro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

