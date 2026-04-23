In Sardegna, il deputato Dario Giagoni ha scritto al Ministro della Difesa in merito alla questione delle servitù militari presenti sull’isola. La comunicazione riguarda la gestione di tali aree e il rapporto con le autorità militari coinvolte. La richiesta si inserisce in un’azione di confronto tra il rappresentante locale e il Ministero, senza specificare ulteriori dettagli o provocazioni.

? Cosa sapere Il deputato Dario Giagoni scrive al Ministro Crosetto sulla gestione delle servitù militari in Sardegna.. La richiesta di trasparenza segue le proteste del Partito Sardo d'Azione a Santa Teresa Gallura.. Dario Giagoni ha inviato una lettera formale al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per chiedere chiarimenti urgenti sulla gestione delle servitù militari in Sardegna, reagendo ai timori sollevati dal Partito Sardo d’Azione a Santa Teresa Gallura. L’iniziativa parlamentare del deputato si inserisce in un clima di forte mobilitazione locale, dove le preoccupazioni per possibili nuovi vincoli o estensioni delle aree destinate alle attività militari hanno acceso il dibattito tra amministratori, comitati e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, allarme servitù militari: Giagoni sfida il Ministero

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